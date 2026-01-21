Geleneksel Türk okçuluk salon il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Ticaret ve Sanayi Odası fuar alanında düzenlenen il birinciliğinde yaş gruplarında yapılan atışlar sonunda birinci olan sporcular 30 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Kütahya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

8-9 yaş minik kızlar: 1. Elif nida Mert, 2. Asel Zeynep Köse. 8-9 yaş minik erkekler 1. Alper Topal, 2. Yusuf Eymen Karataş, 3. Kerem Efe Çavdar, Şaban Alp Altuncu.

10-11 Yaş Minik Kızlar 1. Hatice Miray Seda Çıtırık, 2. Ebrar Sare Aytekin, 3. Defne Emer. 10-11 yaş minik erkekler 1. Mehmet Ertuğrul Dinçaslan 2. Buğra Yiğit Seyrek, 3. Ayaz Yüksel 4. İlter Ali Topal. 12-13 yaş minik erkekler 1. Rüzgar İdeci 2. Mustafa Berat alıcı, 3. Metin Uras 4. Rüzgâr Atınç Konukman. 12-13 yaş minik kızlar 1. Zeynep Erva Yoldaş 2. Erva Altıntaş 3. Aylin Melek Özşahin 4. Zeynep Tuğçe Kılınç

Yıldız erkekler 1. Mehmet Ömür Ağzıkara, 2. Muhammet Berat Şahin, 3. Abdullah Kaan Demirkan 4. Fatih Kayacı. Yıldız kızlar 1. Doğa İdeci 2. Elif Öz 3. Hüma Zişan Alaca 4. Azra Nesrin Aksungur

İl birinciliği sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Geleneksel Türk Okçuluk İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu tarafından verildi. Geleneksel Türk Okçuluk il temsilcisi Erkan Teryakioğlu spor faaliyetlerinde desteklerinden dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran‘a ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etti.