Çorum Klasman Hakemi Hasan Olgun’a erkekler 1. liginde görev. Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8 Mart cumartesi günü Erbaa Spor salonunda saat 14’de başlayacak Niksar Belediyespor-Anadolu Voleybol maçını ilimiz klasman hakemi Hasan Olgun yönetecek.

Maçın yardımcı hakemi ise M. Demir. Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Turgut Yıldırım yapacak. Niksar Belediyespor takımı 25 maçta topladığı 19 puanla 11. sırada yer alırken Anadolu Voleybol takımı ise 10 puanla 14. sırada bulunuyor.