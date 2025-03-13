Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi il birinciliğinde erkeklerde Özel Pınar Koleji kızlarda ise Alaca Ortaokulu birinciliği kazandı.

Erkekler ve kızlarda dörder takımın mücadele ettiği küçükler Masa Tenisi il birinciliği müsabakaları Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.

Kızlarda Alaca Ortaokulu antrenör Kadir Tayyar Yeğen yönetiminde Hümeyra Kılınç, Zeynep Kılınç ve Sahra Nur Duran’dan oluşan kadrosu ile ilk maçına Alaca Ceritler’i 3-0 ikinci maçında Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulunu’nu 3-2 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu İdareci Barış Aydın ve antrenör Edip Çıplak yönetiminde Nehir Sevde Demür, Ela Hare Demirkaya, Ravza Su Aydın ve Elif Sena Çıplak’tan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Sultan Abdulhamit Han ortaokulu antrenör Alev Bıyıkoğlu Mumcu yönetiminde Fadime Yiğit, Bengüsu Karaca ve Ravza Nur İpek’li kadrosuna ile üçüncülük maçında rakibini 3-0 yenerek üçüncü oldu. Alaca Ceritler Ortaokulu ise Sedef Gül, Şeyma Usta ve Melinay Sucu’dan oluşan kadrosu ile dördüncü oldu.

Erkeklerde Özel Pınar Koleji takımı Canberk Sevindik ve Ali Said Akdoğan’dan oluşan takımı ile iki maçınıda 3-0 kazanar şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

TED Çorum Koleji Özel ortaokulu İsmail Emre Uçar, Ali Çağan Uyar, Mustafa Çelik ve Mete Çelebi’den oluşan kadrosu ile ikinci olurken, Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu Osman Eren Çakır, Dede Akın Kahraman. Burak Şahin ve Berat Şahin’li kadrosu ile üçüncü olurken Alaca Fatih Ortaokulu antrenör Meltem Özbolat Akıskalı yönetiminde Emir Yılmaz ve Berat Dilmen’den oluşan takımı ile dördüncü oldu.

Küçükler masa tenisinde derecele giren okullara kupa ve sporculara madalyaları verilirken birinci olan okullar gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.