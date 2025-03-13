Ahlatcı Çorum FK’nın milli ara sonrasında oynayacağı 31. hafta maçında Pendikspor karşılaşması arefe günü oynanacak.

Futbol Federasyonu Trendyol 1. ligde 31. hafta maç programını açıkladı. Buna göre bayram nedeni ile dört maç cuma günü, dört maç cumartesi günü iki maç ise pazartesi günü oynanacak.

Ahlatcı Çorum FK’nın Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maç 29 Mart cumartesi günü saat 16’da Pendik Stad’ında karşılaşacaklar.

Ligin 31. haftasında 28 Mart cuma günü Boluspor-Bandırmaspor, Erzurumspor- Manisa FK, Gençlerbirliği- Şanlı Urfaspor ve Iğdır FK- Ümraniyespor maçları oynanacak.

Cumartei günü Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük, Keçiörengücü- Amedspor, Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK ve Adanaspor- İstanbulspor maçları oynanacak.

Pazartesi günü ise Esenler Erokspor- Ankaragücü ve Kocaelispor - Sakaryaspor maçları oynanacak.