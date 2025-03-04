Trendyol 1. ligde Pendikspor’da Teknik Direktör Sedat Ağca dönemi sona erdi.

Sezona Osman Özköylü ile başlayan Pendikspor daha sonra kısa bir dönem Evrim Esendemir ile devam eden Pendikspor daha sonra Sedat Ağca ile anlaştı.

Genç Teknik adam ile çıktığı maçlarda aldığı başarısız sonuçlara son olarak evlerinde kaybettikleri Keçiörengücü maçının ardından Sedat Ağca ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı verildi.

Pendikspor ligin kalan haftaları için yeni teknik direktör arayışına girdi.