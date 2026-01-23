Trendyol 1.Lig'in 22.haftasında Pazar günü İstanbul ekibi Sarıyer'e konuk olacak Arca Çorum FK'da, defans hattı alarm veriyor.

Devre arasında yaptığı transferle kadrosunu güçlendiren kırmızı siyahlılarda, defans hattında Sarıyer maçında Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Attamah, kendisine kulüp bulunması için izin verilen Caner Osmanpaşa, Belçika ekibi ile anlaşan Kadir Seven ile bahisten cezalı olan Arda Hilmi forma giyemeyecek.

SİNAN OSMANOĞLU İLE CEMALİ'NİN OYNAMASI BEKLENİYOR

Sarıyer maçında defans hattında sadece Sinan Osmanoğlu yer alırken, Sinan Osmanoğlu'nun yanında ise Cemali Sertel'in oynaması bekleniyor.

DEFANSA TAKVİYE YAPILACAK

Defans hattını güçlendirmek isteyen kırmızı siyahlılarda transfer çalışması devam ediyor.