Yarın sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Sarıyer bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Mavi Beyazlıların tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı taktik çalışma oldukça çekişmeli geçti.

Sarıyer takımı ligde son dört maçta topladığı on puanın verdiği moralle Çorum FK karşılaşmasına mutlak galibiyet için hazırlanıyor. Kazanan takımda geçtiğimiz yıllarda Çorum FK forması giyen Eşref Korkmazoğlu ve devre arasında transfer olan Eze galibiyet sevincini böyle yaşadı.