Geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek'in oğlu Serkan Ek, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun cenazesi Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.