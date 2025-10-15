U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK beşinci hafta maçında bugün Kırıkkalespor’u konuk edecek.

Ligde ilk dört maçta üç mağlubiyet bir beraberlik alan ve sekizinci sırada bulunan Çorum FK ile ilk dört maçından puansız ayrılan Kırıkkale FK takımı bugün saat 13’de Devane sahasında karşılaşacak.

Arca Çorum FK ligde ilk galibiyetini bugünki maçı kazanarak almak istiyor.

Hakem Serhat Doğan

İl Hakem Kurulu Çorum FK ile Kırıkkale FK takımları arasındaki oynanacak maça Serhat Doğan’ı atadı.

Doğan’ın yardımcılıklarını Uğur Koçak ve Emre Çelikcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Lütfican Arduç gözlemcisi ise Durmuş Buyruk,