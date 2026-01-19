Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 15 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Dere, ilçenin içme suyu arıtma ve isale hattı yapım işinin yatırım programına bu aşamada alınmadığını, yalnızca etüt çalışmalarına yönelik ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Uygulama ve İhale Süreci İçin Çalışmalar Sürüyor

Projenin uygulama safhasına geçebilmesi ve ihale sürecinin başlatılabilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari çalışmaların devam ettiğini belirten Dere, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla koordinasyon içerisinde sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Dere Islahları ve Sulama Projesi Önemli Bir Kazanım

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda dere ıslahları ile Sungurlu Barajı Sulama Projesi’ne yer verilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiren Başkan Dere, bu yatırımların Sungurlu’nun tarımsal sürdürülebilirliği, şehir estetiği ve rekreasyon alanlarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İçme Suyu Yatırımı Artık Zaruri

Barajların su tutmaya hazır hâle gelmiş olmasının içme suyu yatırımlarını zorunlu kıldığını ifade eden Dere, içme suyu arıtma ve isale hattı projelerinin dere ıslahları ve sulama yatırımlarıyla birlikte planlama bütünlüğü içinde ele alınarak uygulama programına alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Uzun Vadeli Su Güvenliği Hedefleniyor

Sungurlu’nun uzun vadeli su arz güvenliğini teminat altına alacak yatırımların eşgüdüm içerisinde hayata geçirilmesi için sürecin tüm aşamalarının yakından takip edildiğini belirten Başkan Dere, gerekli girişimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.