Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED), 2026 Yeni Nesil Kalkınma Vizyonunu düzenlenen basın lansmanıyla kamuoyu ile paylaştı. Lansmanda, Rekabetçi Kentler Çalıştayı Raporu, bu raporun sahaya yansıyan en önemli çıktılarından biri olan MentorX Connect Projesi ve TR83 Bölgesi’nin rekabet gücüne ilişkin güncel veriler kapsamlı bir çerçevede ele alındı.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, yeni vizyonun bir temenni değil; veriye, sahaya ve ortak akla dayalı bir yol haritası olduğunu belirterek, “Yeni nesil kalkınma bizim için bir slogan değil, bilinçli bir tercihtir. Bu vizyonu masa başında değil; sahadan gelen verilerle, iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını dinleyerek ve geleceği bugünden düşünerek hazırladık. Rekabeti sadece maliyetlerle değil, insanla, yetkinlikle ve güvenle güçlendirmek zorundayız.

Atatürk daha savaş yıllarında kalkınmanın insanla başlayacağını görmüştü. Biz de bugün aynı yerden bakıyoruz. Gençlerle, kadınlarla, iş dünyasıyla ve tüm paydaşlarımızla; rekabetçi, kapsayıcı ve dirençli bir geleceği birlikte kuracağız” dedi.

Rekabetçi Kentler Çalıştayı: Veriden Vizyona

ORKASİFED tarafından TÜRKONFED iş birliğiyle TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Can Selçuk tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen Rekabetçi Kentler Çalıştayı, imalat ağırlıklı 92 firma ve 120 temsilcinin katılımıyla hayata geçirildi. Çalıştay; firmaların yatırım eğilimlerini, büyüme beklentilerini ve rekabet gücünü sınırlayan temel yapısal sorunları ortaya koydu.

Çalıştay raporunun sunumu, ORKASİFED Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Pelin Tuğut tarafından gerçekleştirildi. Sunumda; finansmana erişim güçlüğü, artan maliyet baskıları ve nitelikli insan kaynağına erişim sorunlarının firmaların rekabet gücünü doğrudan etkilediği vurgulandı.

TR83 Bölgesi İçin Kritik Eşik

Lansmanda paylaşılan EDAM 2023 Rekabetçilik Endeksi ve TEPAV 2023 Bölgesel Kalkınma Tuzağı Raporu verilerine göre TR83 Bölgesi (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat), kalkınma tuzağı riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor.

Buna karşın son on yılda Çorum’un rekabetçilik sıralamasında 19 basamak yükselmesinin, doğru insan kaynağı ve dönüşüm politikalarıyla bölgenin güçlü bir sıçrama potansiyeline sahip olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bu tabloyu değerlendiren Semrin Kaleli, şunları söyledi:

“Sorunumuz potansiyel eksikliği değil; potansiyeli açacak sistemleri yeterince kuramamış olmamızdır. Yeni nesil kalkınma tam da bu noktada devreye giriyor.”

MentorX Connect: Çalıştaydan Sahaya İnen Somut Çözüm Rekabetçi Kentler Çalıştayı’nın doğrudan çıktısı olarak hayata geçirilen MentorX Connect Projesi’nin tanıtımı, ORKASİFED Genel Sekreteri Ahmet Acar ve proje yüklenicisi Startup Call Yöneticisi Sinem Ulutürk tarafından yapıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle yürütülen MentorX Connect; deneyimli iş insanları ile genç profesyonelleri, girişimcileri ve menti adaylarını bir araya getiren, mentorluk ve kapasite geliştirme odaklı bir program olarak tasarlandı.

Programın amacının kuşaklar arası bilgi transferini güçlendirmek, nitelikli insan kaynağı ekosistemini geliştirmek ve gençleri bölgesel rekabetin aktif aktörleri haline getirmek olduğu belirtildi.

Basın lansmanında ayrıca Genç ORKASİFED yapılanması ile ORKASİFED bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Nesil Kalkınma Komisyonları da söz aldı. Genç ORKASİFED ve komisyon başkanları; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, finansmana erişim, iş dünyasında kadın ve dirençli KOBİ başlıklarında yürütülen çalışmalara ilişkin kısa değerlendirmelerde bulundu.

ORKASİFED, yeni nesil kalkınmayı gençler için değil, gençlerle birlikte inşa etmeyi temel ilke olarak benimsediğini vurguladı.

ORKASİFED’in 2026 vizyonunun kontrol yerine yetkilendirmeyi, kısa vadeli denge yerine uzun vadeli dayanıklılığı, yalnızca bugünü değil geleceği birlikte inşa etmeyi esas aldığı aktarıldı.

