Balkan Taekwondo Şampiyonasında ilimizden üç sporcu milli takımda tatamiye çıkacak.

17-19 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’ın Dupnista şehrinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası ve Balkan Kupası’nda milli takımda 53 kiloda Duğukan Ergin, 55 kiloda Beytullah Buğra Yetik ve 78 kiloda ise Tugay Yolal tatamide madalya mücadelesi verecekler.

Taekwonda İl Temsilcisi İshak Kepçeli, Balkan Şampiyoasında milli takımda mücadele edecek sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Kepçeli ile birlikte antrenörler İlhan Aşkın ve Arif Atak milli takımda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Kepçeli, Çorum Taekwondosunu eski günlerine döndermek için başlattıkları çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını belirterek Balkan Şampiyoasında üç sporcularına başarılar diledi.

Kepçeli İl Müdürlüü, Belediye, Valilik ve tüm paydaşları ile daha çok çaba ve gayret içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.