Çorum İli Satranç Takımlar Şampiyonası’nda dereceye giren takımlar belli oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Satranç Salonu’nda gerçekleşen takımlar şampiyonası müsabakaları U12 ve U18 olmak üzere iki kategoride yapıldı.

35 takımdan 141 sporcunun mücadele ettiği şampiyona çekişmeli maçlara sahne oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda U12 genel kategorisinde Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü birinci, Vaveyla Spor Kulübü ikinci, Altın Hamle Spor Kulübü üçüncü, Hitit Yıldızı Görme Engelliler Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti. U12 kadınlar kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Çorum Yeşilay Spor Kulübü çıkarken, Vefa Spor Kulübü ikinci, Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü üçüncü, Mimar Sinan Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.

U18 genel kategorisinde Çorum Gençlikspor birinci, Altın Hamle Spor Kulübü ikinci, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü üçüncü, Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü olurken, U18 kadınlarda ise Çorum Hattuşaspor birinci, İdman Ocağı Spor Kulübü ikinci, Oğuzlar Belediyespor üçüncü, Yeşilay Spor Kulübü ise dördüncü olarak tamamladı.

Çorum Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’nun katıldığı törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları davetliler tarafından verildi.