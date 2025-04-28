Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Çorum’da hem mevsimlik tarım işçilerinin barınabileceği, hem de deprem veya başka bir afet durumunda yararlanabileceğimiz tesisler kurulması gerektiğini açıkladı.

Tarım sezonunun yaklaştığını ve şehir dışından çok sayıda tarım işçisinin aileleriyle birlikte Çorum’a geleceğini hatırlatan İlhan Kılıç, bu insanlara dağda-kırda gelişigüzel çadır hayatı yaşatmak yerine, insanca yaşayabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, hijyenik yaşam koşulları oluşturmak gerektiğini belirtti.

Tarım işçilerinin barınabileceği yaşam alanlarının oluşturulmasının şart olduğunu savunan Kılıç, bu tesislerin ayrıca deprem veya tabi afet durumunda da Çorum halkı tarafından kullanılabileceğini savundu.

Kılıç, bu tür tesislerin yapılması halinde, başka illerden gelen konukların güvenliğinin de daha iyi şartlarda sağlanmış olabileceğini anlatarak, “Çorum güvenlik açısından da olumsuz bir şehir olmaya başladı. Eğer bu tür sosyal donatıları inşa edersek, dışarıdan gelen insanların da içini rahatlatmış, güvenlik konusundaki tereddütlerini ortadan kaldırmış oluruz” dedi.

“DEPREM VE AFET SIRASINDA

HANGİ BİNALARI KULLANACAĞIZ?”

Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım sezonu başlamak üzere. Şehir dışından gelecek olan tarım işçilerimizin insanca yaşayabileceği ve konaklayabileceği hijyenik ortamı sağlamakta neden zorlanıyoruz? Yüzlerce insan yaz döneminde Çorum'a gelip, 2 - 3 ay burada kalıp tarım işçiliği yapmaktadır. Bu insanların çocukları eğitimlerini alamamaktadır. Valilik, Çorum Belediyesi, Özel İdare bu konuda neden üzerine sorumluluk alıp bu eksikliği gidermektedir? Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde bu konu ile ilgili talimatının olduğunu biliyoruz ama yetkililerimiz sorumluluk almaktan neden kaçarlar anlamıyoruz. Bu yerler tarım işleri gittikten sonra olası bir deprem sonrası da kullanılabilir.

Deprem kuşağında yer alan Çorum’da afet sonrası kullanılabilecek tesisler mutlak suretle inşa edilmeli, her türlü altyapısı, üstyapısı, araç-gereç donanımı sağlanmalıdır.

Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyoruz.”