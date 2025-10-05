AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, ortak bir açıklama yaparak Çorum Merkez ve ilçelerine toplam 2700 yeni TOKİ yapacağını duyurdular.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut hamlesi kapsamında Çorum merkeze 1200, Sungurlu, Osmancık ve Alaca'ya 300, İskilip’e 400 ve Bayat'a 200 olmak üzere toplam 2700 konut yapılacağı belirtilerek, "Bu yatırımın ilimize ve ilçelerimize gelmesinde büyük emeği ve katkısı olan başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilimiz ve ilçelerimiz adına teşekkür ediyoruz" denildi.