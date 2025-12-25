Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) yönetimine talip olan Değişim Grubu, Başkan adayı Erkan Dalyan öncülüğünde Çorum MÜSİAD Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, MÜSİAD Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Battal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen buluşmada Değişim Grubu, ÇTSO için hazırladığı yol haritasını MÜSİAD yönetimine sundu.

Sunumda, yaklaşık 5 bin 400 üyeye sahip ÇTSO’nun yönetim anlayışında katılımcılığın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kararların tek merkezden değil, meclis ve meslek komiteleri aracılığıyla alınmasının önemine dikkat çekildi.

Değişim Grubu’nun hedeflediği yönetim modelinde, 21 meslek grubunun ihtiyaçlarının düzenli toplantılarla ele alınması ve ortak aklın sahaya yansıtılması ön plana çıktı.

Yol haritasının temel başlıkları arasında, Çorum iş dünyasının vizyonunu genişletmek amacıyla yurtdışı fuar ve etkinlik katılımlarının sistemli hale getirilmesi yer aldı. Bu organizasyonların ÇTSO çatısı altında daha erişilebilir ve verimli şekilde planlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Sunumda ayrıca, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında Çorum’un dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarıyla yapılacak etkinlikler ve yönlendirici çalışmalarla, kentin dijital ticarette daha görünür bir konuma taşınmasının amaçlandığı belirtildi.

Değişim Grubu, üniversite-sanayi iş birliğinin Çorum’un kalkınma gündeminde daha somut ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini de dile getirdi.

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi ile tam iş birliği yaklaşımının benimsendiği ifade edildi.

Ziyaret boyunca, Çorum iş dünyasındaki farklı paydaşların aynı masa etrafında buluşmasının önemine dikkat çekildi.

Değişim Grubu, kutuplaştırıcı değil, birleştirici, diyalog kanallarını güçlendiren ve kentin ortak hedeflerine odaklanan bir oda kültürünü yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Nazik ev sahipliği nedeniyle MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Murat Ömer Battal ve yönetim kuruluna teşekkür edilerek, bu buluşmanın Çorum’un üretim, ticaret ve girişimcilik kapasitesini birlikte büyütecek güçlü bir sürecin başlangıcı olması temenni edildi. (Haber Merkezi)