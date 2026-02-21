U 15 Final Grubunda ikinci maçlar sonunda Vefaspor kayıpsız olarak liderlik koltuğuna oturdu.

Vefaspor ikinci maçında Gençlerbirliği karşısında zorlanmadı ve 7-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın diğer maçında ise Osmancık Kandiberspor evinde konuk ettiği Mimar Sinanspor ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Ligde ilk yarının son hafta maçları yarın oynanacak. Haftanın kritik maçında şampiyonluğun iki adayı olarak görülen Vefaspor ile Mimar Sinanspor takımları bugün saat 12’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar. Bu maçı kazanan takım şampiyonluk yolunda bir adım öne geçecek.

Haftanın diğer maçında ise yarın saat 14’de Osmancık ilçe sahasında Osmancık Kandiberspor ile Gençlerbirliği takımları puan mücadelesi verecekler.