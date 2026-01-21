Ulukavak Aile Sağlığı ve Yaşam Merkezi önüne yapılan araç parkları hem kurum çalışanlarını hem de vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Konuya ilişkin eleştirilerini dile getiren vatandaşlar, Ulukavak Aile Sağlığı ve Yaşam Merkezi binası önüne yapılan araç parkları nedeniyle nefes almaya yer bırakılmadığını, merkeze girilecek alan bile kalmadığını ifade etti.

Sağlık merkez binasının önü ve çevresinin otopark gibi kullanıldığını, resmen taşıt işgali yaşandığını aktaran vatandaşlar, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile Çorum Belediyesi’nin probleme el atarak kalıcı bir çözüm bulmasını istediler.



