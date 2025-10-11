İŞKUR İl Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi arasında ‘Gençlik Programı’ uygulanacak.

Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla Hitit Üniversitesi işbirliği ile İŞKUR Gençlik Programı hayata geçirilecek.

Gençlik Programının protokolü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından imzalandı. Programdan toplam 587 öğrenci faydalanacak.

Program kapsamında Hitit Üniversitesi bünyesindeki kampüs ve okullarda, katılımcılar haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacaklar. Program 3 Kasım 2025 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sonlanacak. Başvurular 13 – 17 Ekim tarihleri arasında alınacak ve katılımcılar, geçerli başvurular arasından başvuru yaptıkları merkez ve ilçelere göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Kura çekilişi 21 Ekim Salı günü saat 09.30’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Program, haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri Hitit Üniversitesi tarafından belirlenecek. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olup eksik çalışma yapılamayacak. Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında katıldıkları her gün için günlük net 1083,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacak. (emekliliğe yönelik sigorta primi kapsamında değildir)

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen öğrencilerin 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden, İŞKUR Mobil uygulamasından veya İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler ?İş arayan ? İŞKUR Gençlik Programı” kısmından ya da genclik.iskur.gov.tr internet adresinden çalışmak istediği merkez veya ilçenin program numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruda sorun yaşayanlar İŞKUR İl Müdürlüğü personelinden başvuru için yardım talep edebilirler. Başvuru ve katılım şartlarına uygun olmayanların başvurusu sistem tarafından kabul edilse bile sonradan tespit edilerek uygun olmayan kişiler programdan çıkartılacak.

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilecek. Daha önceki programlarda 140 günden az çalışıp bu programda 140 fiili günü tamamlayan katılımcıların aynı gün çıkışları yapılacak.

PROGRAMA BAŞVURU VE KATILIM ŞARTLARI

Hitit Üniversitesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve kaydı dondurulmuş ve/veya pasif durumda olmamak, İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir), başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak, son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak,

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak, başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin üç katını aşmaması (AKS’de herhangi bir adresi yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanı olanlar için bu şart aranmaz), başvuru ve başlama tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak), terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.)

Programın kontenjan dağılımı ise şöyle: Çorum Merkez 527, Alaca 15, İskilip 15, Osmancık 15, Sungurlu 15. (Haber Merkezi)