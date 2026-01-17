Arca Çorum FK'nın Bodrumspor Fredy'i transfer etti.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Baran Korkmazoğlu dün Ankara'da yıldız oyuncu ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonucu Angolalı orta saha oyuncusu Çorum FK'da oynamaya ikna oldu.

Fredy'nin Pazartesi günü Çorum'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fredy'nin Sarıyer maçında oynama ihtimali de çok yüksek.

Bu sezon Bodrum FK'da 18 maça çıkan Angolalı yıldız 10 gol 10 asist ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.