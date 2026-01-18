AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde SMA Tip-2 Kas Hastası Mustafa Baran'ı ziyaret etti.

Ziyarete; AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi,

Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, küçük Mustafa Baran’ın yaşam mücadelesine dikkat çekilerek, SMA hastalığında zamanla yarışıldığı vurgulandı. Bir evladın hayata tutunma mücadelesinin siyasetin ve makamların üzerinde olduğuna işaret edilerek, bu sürecin toplumsal bir sorumluluk ve insanlık meselesi olduğu ifade edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı adına yapılan açıklamada, “Bugün yapılacak küçük bir destek, yarın Mustafa Baran’ın hayatı demektir. Bizler de elimizden geleni yapacak, bu mücadelenin her aşamasında evladımızın ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bir söz değil, bir vicdan meselesidir.” denildi.

Açıklamada ayrıca, tüm vatandaşlar imkânları ölçüsünde iyilik çağrısına ortak olmaya davet edilerek, bağış bilgilerine görseller üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.