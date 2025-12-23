Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Kargı ilçesinde kasaplara yönelik gıda denetimleri gerçekleştirilerek hijyen ve mevzuat kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde; et ve et ürünlerinin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza ve saklama şartları, son tüketim tarihleri, etiket ve izlenebilirlik bilgileri, işletmelerin genel temizlik ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde kontrol edildi.

Mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmelere gerekli uyarı ve yasal işlemler uygulanırken, işletme sahiplerine hijyen ve gıda güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz düzenli ve kararlılıkla devam edecektir." denildi