Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Kuyucu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç hakkında son günlerde bazı haber sitelerinde çıkan asılsız haberlerle ilgili açıklama yaptı.

‘İLK GÜNDEN BU YANA BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR’

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in göreve geldiği ilk günden bugüne hem idari hem de tıbbi alanda büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Ahmet Kuyucu, basına yansıyan haberlerin gerçekle bağdaşmadığını söyledi.

‘TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ’

Gömeç’in, üzerindeki ağır idari sorumluluğa rağmen inisiyatif alarak genel cerrahi alanındaki ameliyatlara bizzat girmeye devam ettiğini ve cerrahi önlüğünü üzerinden çıkarmadan vatandaşa hizmet sunduğunu takdirle takip ettiklerini ifade eden Kuyucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘ÇALIŞANLAR ARASINDA İŞ BARIŞI, HASTALARDA MEMNUNİYET’

“Hastanemiz içerisinde gerek çalışanlar arasındaki iş barışını sağlama yönündeki birleştirici tutumunu, gerekse hasta memnuniyetini odağına alan çözüm odaklı yönetim anlayışını memnuniyetle görmekteyiz.

‘ULAŞILABİLİR VE DİYALOĞA AÇIK BİR YÖNETİCİ’

Makamların halka hizmet noktası olduğu bilinciyle hareket eden Başhekimimizin, iddia edilenin aksine ulaşılabilir, diyaloğa açık ve çözüm üreten bir profil sergilediğine şahitlik etmekteyiz.

‘MESNETSİZ YAKLAŞIMLARIN KARŞISINDAYIZ’

Kurumlarımızı ve kamuya faydalı kurum yöneticilerimizi yıpratmaya yönelik bu tür mesnetsiz yaklaşımların karşısında olduğumuzu bildiriyor; halkımıza şifa dağıtmak için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”