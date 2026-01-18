İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, belediye mülkiyetinde bulunan tarihi Fazlalar Konağı’nın aslına uygun şekilde restore edilerek butik otel konseptiyle şehrin turizmine kazandırılacağını duyurdu.

Çizikci, Fazlalar Konağı Restorasyon Projesi’nin 2026 yılı yatırım programına dahil edilmesiyle birlikte ilçenin turizm potansiyelinde yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi.

Proje sürecinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Çizikci, “İskilip Belediyesi olarak hazırladığımız Fazlalar Konağı Restorasyon Projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktık. DOKAP tarafından kabul edilen projemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2026 yılı yatırım programına dahil edilerek Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu gelişme, şehrimiz adına büyük bir kazanımdır.” dedi.

Restorasyon sonrası konağın özgün mimarisinin korunacağını vurgulayan Çizikci, yapının ‘nitelikli konaklama tesisi’ olarak hizmet vereceğini hatırlatarak, şöyle dedi:

“Şehrimizin kültürel dokusunu yansıtan en kıymetli yapılardan biri olan Fazlalar Konağı’nı, özgün yapısını muhafaza ederek restore edecek ve nitelikli bir konaklama tesisi olarak hemşehrilerimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Bu proje ile tarihi mirasımızı gelecek nesillere aktarırken, turizm yoluyla yerel ekonomimize de katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Tarihine sahip çıkan, turizmini güçlendiren ve kültürel mirasını geleceğe taşıyan örnek bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen proje ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz.”