Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikler görüşülmeye başlanacak. Yeni düzenleme ile sürücüler, devlet tarafından geliştirilen "Radar Var" uygulaması sayesinde radar noktalarına yaklaşmadan uyarılacak. Ayrıca, hız sınırları, radar uygulamaları ve trafik cezalarında önemli artışlar öngörülüyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler içeren teklif, gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. Teklifte, hız sınırı ihlalleri ve sahte plaka kullanımına yönelik yüz binlerce lirayı bulan rekor cezaların yanı sıra, sürücülerin radar noktaları hakkında önceden bilgilendirileceği yeni bir mobil uygulama da yer alıyor. Düzenleme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlandı.

SÜRÜCÜLERE RADAR UYARISI GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; vatandaşların özellikle trafikteki gizlenmiş radarlar hakkındaki şikayetleri üzerine önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın daha önce açıkladığı üzere, vatandaşa "tuzak kurulduğu" algısını kırmak amacıyla yeni bir uygulama geliştiriliyor.

Gelecek bu yeni dönemde, sürücülerin cep telefonlarına "Radar var" uyarısı gönderen bir aplikasyon sayesinde, denetim noktaları öncesinde uyarı alması sağlanacak. Ayrıca, hız levhaları gözden geçirildi ve gereksiz görülen 19 bin 46 levha söküldü.

YENİ CEZA LİSTESİ CEP YAKACAK

Meclis'e gelecek teklifle birlikte, trafik ihlallerine uygulanan para cezaları rekor seviyelere çıkıyor. İşte kanun teklifi kapsamında yer alan, artırılması öngörülen bazı cezalar:

Hız sınırını aşanlara 30.000 liraya kadar ceza uygulanacak.

Araç kullanırken telefonla konuşanlar 5.000 lira, emniyet kemeri takmayanlar ise 2.500 lira ceza ödeyecek.

Kırmızı ışıkta geçenlere kesilecek ceza 5.000 liraya yükselecek.

Sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlar 40.000 lira, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler ise tam 200.000 lira para cezasıyla karşılaşacak.

Trafiği tehlikeye atarak makas atanlara 180.000 lira, drift yapanlara ise 140.000 lira ceza kesilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 46.000 lira, sahte plaka kullananlara ise 280.000 lira ceza öngörülüyor.

Alkollü araç kullananlar 25.000 lira ceza ödeyecek.

Trafik denetimlerinde zabıtanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçanlara 200.000 lira ceza kesilecek, ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.