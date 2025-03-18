1. Amatör Küme’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Ulukavakspor 2-0 öne geçtiği maçta Gülabibeyspor’a 90. dakikada yediği golle yakalandı.

Berat ve Melih’in golleri ile maçın 56. dakikasında 2-0 öne geçen Ulukavakspor büyük avantaj yakaladı.

Gülabibeyspor Osman’ın golü ile umutlandı ve 90. dakikada Batuhan’ın attığı golle maçtan 2-2 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Gülabibeşyspor 9 puana yükselirken Ulukavakspor ise 4 puanla yerini korudu.