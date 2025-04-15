Letonya’nın Başkenti Riga, çevre dostu bir gelecek için gençleri ağırladı.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen ve çevreci moda yaklaşımlarını temel alan “Ecocentric REfashion” projesi çerçevesinde Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden beş öğrenci ve üç öğretmen, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen uluslararası hareketlilik etkinliğine katıldı.

Polonya koordinatörlüğünde yürütülen projede Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Romanya, Letonya ve Polonya’dan okullar yer alıyor.

Proje hakkında yapılan açıklamada, “Projenin ana amacı, özellikle tekstil atıklarının geri dönüşümüne dikkat çekmek ve öğrenciler ile öğretmenleri bu konuda bilinçlendirmek. Riga’daki hareketlilik boyunca öğrenciler atölyelere katıldı, geri dönüştürülmüş kumaşlarla yaratıcı tasarımlar oluşturdu ve sürdürülebilir modanın önemine ilişkin seminerlerde aktif rol aldı. “Eco-Fabric Labs” ve “ReFiber Stations” gibi uygulamalı alanlarda öğrenciler, eski tekstil ürünlerinden yeni kıyafetler üreterek döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak beceriler kazandılar. Riga’nın ev sahipliği yaptığı bu etkinlik, gençlerin hem kültürel alışverişte bulunmasına hem de doğa dostu alışkanlıklar edinmesine imkân tanıdı” denildi.

Etkinliğin öğrenciler üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği açıklamada, “Riga’daki hareketlilik, öğrencilerimizin hem sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırdı hem de uluslararası düzeyde iş birliği kurma becerilerini geliştirdi. Bu deneyim, onların dünya vatandaşlığına ilk adımı oldu. Aynı zamanda öğrenciler, Riga’nın tarihi ve kültürel değerlerini de keşfetme fırsatı buldu. Letonya geleneklerini tanıma, ortak ülke öğrencileriyle etkileşim kurma ve çevresel sorunlara karşı ortak çözüm yolları üretme konularında aktif görevler üstlendiler. Etkinlik süresince öğrenciler, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak projenin görünürlüğünü artırdılar. Geri dönüştürülmüş materyallerle yaptıkları kıyafetlerin yer aldığı moda çekimleri ve atölye çalışmalarından kesitler, hem yerel hem de uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü. “Ecocentric REfashion” projesi, gençleri sadece geri dönüşüm konusunda bilgilendirmekle kalmayıp, onları çevresel ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu vizyonun aktif temsilcileri olarak döndükleri Türkiye’de de yerel atölyeler düzenlemeye hazırlanıyor. Bu kapsamlı hareketlilik faaliyetiyle birlikte Mehmetçik Anadolu Lisesi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çevre odaklı projelere liderlik etme yolunda önemli bir adım atmış oldu” ifadeleri yer aldı.