Muzaffer Yıldırım ceza aldı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, bir firmanın şikayeti üzerine hakkında açılan davadan ceza aldı.

Muzaffer Yıldırım, muhasebesinden sorumlu olduğu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir firmanın şikayeti üzerine hakkında açılan davadan 3 ay 10 gün hapis ve 166 gün para cezası aldı.

Edindiğimiz bilgilere göre; Muzaffer Yıldırım hakkında 2015 yılı Kasım ayında belediye başkanı seçilmeden önce Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, yaklaşık 6 yıl sürdü.

Mahkeme heyeti son duruşmada Muzaffer Yıldırım hakkında temyiz yolu açık olmak kaydıyla ‘güveni kötüye kullanma’ iddiasıyla 3 ay 10 gün hapis ve 166 gün para cezasına hükmetti.

Mahkeme verilen ceza 2 yılın altında olması nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kuralını uyguladı.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 09:36