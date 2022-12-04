Genç eczacı Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde kendi işyerini açtı

FATİH BATTAR

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden geçtiğimiz yıl mezun olan eczacı Volkan Bolat, kendi işyerini açtı.

Doktor Öznur ve doktor Ayhan Bolat’ın oğulları Volkan Bolat, Ulukavak Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde (Hititevler Aile Sağlığı Merkezi karşısı) Çorum halkına hizmet verecek.

Bolat eczanesinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Sağlık Sen Çorum İl Başkanı Ahmet Saatçi ve davetliler katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve eczacılar genç eczacı Volkan Bolat’a yeni işyerinde hayırlı kazançlar ve başarılar diledi.